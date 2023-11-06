Dijital cüzdan pazar yeri, küresel büyümesine yeni ismi ve kurumsal kimliğiyle devam edecek

KPMG Türkiye ve 212 tarafından yayımlanan Türkiye Startup Yatırımları raporu, 2023’ün 2. çeyreğinde Türkiye merkezli girişimlere yapılan yatırımların ilk çeyreğe göre artarak 150 milyon dolara ulaştığını ortaya koydu. Toplam işlem hacminin %86’sını oluşturan ilk 10 işlem arasında 3. sırada Alternatif SuperApp yer aldı. Finansal teknoloji şirketlerinin yurt dışı genişleme planlarına hız verdiği bir yılın sonuna yaklaşırken, farklı markaların dijital cüzdanlarını tek pazar yerinde toplayan Alternatif SuperApp’ten yeni bir haber geldi. Fintek girişimi, uluslararası genişleme planları için hazırlandığı bu dönemde ismini ve kurumsal kimliğini yenilediğini, büyüme yolculuğuna Macellan SuperApp olarak devam edeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Macellan SuperApp CEO’su Zeynel Enes Mirza, “2023 itibarıyla markalara ait dijital cüzdanları tek bir pazar yerinde toplayan iş modelimizi uluslararası pazarlara taşıma kararı almıştık. Bu kararımız doğrultusunda marka kimliğimizi Macellan SuperApp olarak yeniledik. Küresel pazarlarda büyüme ivmemizi, yeni kurumsal kimliğimiz, yeni uygulama arayüzümüz ve yeni ismimizle artıracağız.” dedi.

4,7 milyon dolar yatırım almıştı

Macellan SuperApp, ilk yatırım turunu Haziran 2023'te 62,5 milyon dolar değerleme üzerinden 4,7 milyon dolar yatırım alarak tamamladı. Ardından Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarına odaklanarak yurt dışı genişleme planlarına hız veren şirket, bu kapsamda kurumsal kimliğini de yeniledi. Markalara ait dijital cüzdanları bir pazar yerinde toplayan iş modelinin başarısını Türkiye’de kanıtladıklarına dikkat çeken Zeynel Enes Mirza, “Yerel ve küresel hedeflerimize uygun olarak, uygulamamızın yanı sıra kurumsal kimliğimizi de tamamen yeniledik. Küresel hedeflerimize ulaşmak için yeniden tasarladığımız Macellan SuperApp uygulamamız, çok yakında yeni arayüzü ve beta sürümüyle kullanıcıyla buluşacak” ifadelerini kullandı.

100’den fazla marka, 300 binden fazla kullanıcı

Üye iş yerlerine dijital cüzdan altyapısı, kampanya altyapısı, CRM modülü, dijital hediye kartı, QR menü gibi çok sayıda ürünü yenilikçi ve kullanıcı odaklı bir yaklaşımla sunduklarını dile getiren Macellan SuperApp CEO’su Zeynel Enes Mirza, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Üye iş yerlerine bu çözümleri sunarak her markanın dijital cüzdanını platformumuza taşıyoruz. İş birliğini önceliklendiren ve hem üye iş yerlerine hem de son kullanıcıya fayda sunan bu yaklaşımımız, yeni dönemde iş ortaklarımıza sunacağımız daha fazla fırsatla devam edecek. Bu modelimizle 100’den fazla markayla iş birliğine imza attık. 300 binden fazla kullanıcıya ulaştık. Bu büyüme ivmesini yeni kurumsal kimliğimizle küresel pazarlara taşıyacağız. Tüm ekibimiz heyecanlı! Yeni arayüz ve kurumsal kimliğimizle dünya çapında bilinen pazar yeri modellerine alternatif bir yaklaşım sunarak, ekosisteme katma değer sunmayı sürdüreceğiz.”