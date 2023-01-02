Mutfak tüpüne dev zam!
Son dakika haberi.. Enflasyon ve kur krizin ardından zamlar peş peşe gelirken bir zam da mutfak tüpüne geldi. Mutfak tüpü fiyatları, 150 TL’den 350 TL’ye yükselerek en yüksek zam oranına ulaştı.
TÜİK verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 84,39 çıktı. Enflasyonla birlikte TL'nin sürekli değer kaybı zamları tetiklemeye devam etti.
Bu gelişmelerin ardından 1 Ocak itibariyle temel ihtiyaç maddelerine zam gelmeye devam ederken, mutfak tüpü fiyatları, 150 TL’den 350 TL’ye yükselerek en yüksek zam oranına ulaştı.
Zammın ardından yeni tüp fiyatları şöyle:
AYGAZ TÜP FİYATLARI:
- Aygaz maksi tombul 345 TL
- Aygaz maksi uzun 345 TL
- Aygaz mini ocak 120 TL
- Maksi 12 kg karavan tüpü 320 TL
- Mini tekne tüpü 50 TL
- Gri ev tüpü 12 kg 340 TL
- Gri küçük tüp 2 kg 98 TL
- Ticari tüp 24 kg 690 TL
- Sanayi tüpü 45 kg bin 540 TL
- Forklift tüpü 16 kg 460 TL
- Forklift tüpü 24 kg 750 TL
İPRAGAZ TÜP FİYATLARI:
- 2 kg piknik tüpü 65 TL
- 12 kg ev tüpü 320 TL
- 24 kg ticari tüp 612 TL
- 45 kg sanayi tüpü bin 235 TL
- 45 kg propan tüpü bin 300 TL
MİLANGAZ TÜP FİYATLARI:
- 2 kg piknik tüpü 85,50 TL
- 12 kg ev tüpü 330 TL
- 24 kg ticari tüp 620 TL
- 45 kg sanayi tüpü 920 TL
Kaynak: Gerçek Gündem