5 Ocak itibari ile geçerli olacak: İşte Starbuck'ın yeni zamlı fiyat listesi

Yeni yıl zamlarla birlikte geldi.

Gıda, giyim gibi temel sektörlere gelen zamlara bir yenisini de Türkiye’de en fazla kahve dükkanı zincirine sahip olan Starbucks ekledi.

5 Ocak itibari ile geçerli olacak zamlı fiyat listesi şöyle:

Starbucks küçük boy filtre kahve fiyatı: 32,00 TL

Starbucks orta boy filtre kahve fiyatı: 36,00 TL

Starbucks büyük boy filtre kahve fiyatı: 41,00 TL

Starbucks Venti (büyük) Iced Cappuccino fiyatı: 50,00 TL

Starbucks Americano küçük boy kahve fiyatı: 35,00 TL

Starbucks küçük boy Caffe Latte: 39,00 TL

Starbucks orta boy Caffe Latte: 45,00 TL

Starbucks büyük boy Caffe Latte: 50,00 TL

Starbucks Signature Hot Chocolate küçük boy fiyatı: 48,00 TL

Starbucks Signature Hot Chocolate orta boy fiyatı: 54,00 TL

Starbucks Signature Hot Chocolate büyük boy fiyatı: 60,00 TL

Starbucks Caffe Mocha küçük boy fiyatı: 53,00 TL

Starbucks Caffe Mocha orta boy fiyatı: 61,00 TL

Starbucks Caffe Mocha büyük boy fiyatı: 67,00 TL

Türk çayı küçük boy fiyatı: 18,00 TL

Türk çayı büyük boy fiyatı: 22,00 TL

Tam yapraklı çay küçük boy fiyatı: 29,00 TL

Tam yapraklı çay orta boy fiyatı: 29,00 TL

Tam yapraklı çay büyük boy fiyatı: 36,00 TL

Flat White 40,00 TL

Ristretto Bianco 40,00 TL

Espresso tek 25,00 TL

Espresso duble 31,00 TL

Türk Kahvesi tek 28,00 TL

Türk Kahvesi duble 32,00 TL

Caffe Americano küçük 35,00 TL

Caffe Americano orta 39,00 TL

Caffe Americano büyük 44,00 TL

Filtre kahve küçük 32,00 TL

Filtre kahve orta 36,00 TL

Filtre kahve büyük 41,00 TL