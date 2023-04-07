Merkez Bankası'ndan yeni kredi adımı!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredilerde referans faiz katsayısının üst sınırını aşan krediler için ek menkul kıymet yükümlülüğünü artırdı.

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Merkez Bankası'ndan yeni kredi adımı!

TCMB'nin, Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TCMB kredilerde referans faiz katsayısının üst sınırını aşan krediler için ek menkul kıymet yükümlülüğünü yüzde 90’dan yüzde 150’ye çıkardı.

İLK KADEMEDE MENKUL KIYMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ UYGULANMAYACAK

Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'in geçici 7. maddesine yapılan eklemeyle TL bilanço yükümlülüğünde yüzde 70 kriterini karşılayan banka için kredi katsayısının ilk kademesindeki menkul kıymet yükümlülüğü uygulanmayacak.

NE OLMUŞTU?

Ağustos ayında yapılan düzenlemeyle kredi büyüme hızına sınırlama getirme ve kredilerdeki faiz oranlarını politika faizi ile uyumlu hale getirmeyi hedefleyen şekilde TCMB tarafından belirlenen yıllık bileşik referans oranının 1,4 katı olarak uyguladıkları krediler için bankalara yüzde 20 menkul kıymet tesisi yapma zorunluluğu getirmişti. Kredi faizi, referans katsayının 1,8 katı ve üzerine çıkması durumunda tesis oranı yüzde 90 olarak belirlenmişti.

Yeni düzenlemeyle bu tesis oranı yüzde 150'ye yükseltildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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