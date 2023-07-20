Merkez Bankası'ndan banka kredileri ve KKM için yeni adım!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları ve banka kredileri için yeni adımlar atacağı öne sürüldü.

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Merkez Bankası'ndan banka kredileri ve KKM için yeni adım!

Bloomberg HT’ye konuşan kaynaklar; Merkez Bankası, likidite sıkılaştırıcı ek önlemler geleceğini sürdürdü.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Bankası kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanacak zorunlu karşılıklar yoluyla piyasadaki likidite fazlasını sterilize edecek. Son dönemde, hem kur korumalı mevduat faizlerindeki yükseliş hem de kurdaki artıştan dolayı piyasada oluşan likidite fazlası, para politikasının etkinliğini azaltma riski oluşturuyordu. Merkez Bankası bu etkiyi ortadan kaldırmak için zorunlu karşılık politikasıyla likiditeyi sıkılaştıracak.

BANKA KREDİLERİNE DE KISITLAMA

Öte yandan Merkez Bankası, talep kısıcı önlemler yoluyla kredi politikasında da daraltıcı etki yaratmayı hedeflediği öğrenildi. Bu bağlamda düşük gelirliler için kullandırılan krediler hariç diğer ihtiyaç kredilerinin bir bölümünde sıkılaştırıcı önlemler gelebilecek.

Merkez Bankası'ndan banka kredileri ve KKM için yeni adım! - Resim : 1

Konuyla ilgili düzenlemelerin kısa süre içeresinde açıklanması bekleniyor.

KKM'DE REKOR

BDDK verilerine göre, KKM'de net giriş 14 Temmuz haftasında 115,6 milyar lira ile dokuz haftanın en yüksek seviyesini gördü.

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Merkez Bankası Kredi Kur Korumalı Mevduat (KKM) KKM
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