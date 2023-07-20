Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Beklentilerin altında kaldı!

Artan enflasyon endişesi ve 'sıkılışma' mesajlarının ardından piyasaların beklentisi faizin artırılması yönündeydi.

Bu gelişmeler sonrası Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yüzde 15 olan politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye yükseltti.

SIKILAŞMA MESAJI

Para Politikası Kurulu, faiz artırımın yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, "Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır" ifadelerine yer verildi.

PİYASALARIN BEKLENTİSİNİN ALTINDA KALDI

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin etmişti.

Reuters anketine katılan 23 ekonomistin tamamım faiz artışı beklerken, tahminler yüzde 17 ila yüzde 21.50 bandında yer aldı.

Bloomberg HT'nin anketinde medyan beklenti, Temmuz ayında faizin 500 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde olmuştu.

ERDOĞAN FAİZİ KABULLENMİŞTİ

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek atanmış; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şimşek’in atacağı adımları kabullendiğini söylemişti.

Erdoğan faiz ile ilgili görüşlerinin devam ettiğini, ancak Şimşek’in "atacağı adımları rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendiğini" belirtmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem