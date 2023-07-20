Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan anlaşmanın perde arkası ortaya çıktı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerinin ardından Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etti.

Yapılan görüşmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "BAE ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirmek için toplam 50,7 milyar ABD Doları değerinde çok sayıda stratejik Anlaşma ve Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına tanık olduk. İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor. BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın toplam tutarı 50.7 milyar dolar olurken, İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, şöyle denildi:

"- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün (19 Temmuz) gerçekleştirdikleri Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir.

- Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edecekleri bir 'Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey' kurma konusunda mutabakata varmışlardır. Söz konusu Ortak Mutabakat'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkartılmıştır.

- Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır."

"BUNUN ADI ANLAŞMA DEĞİL"

İmzalanan anlaşmanın detaylarına ilişkin açıklama yapılmazken, Ekonomist Mustafa Sönmez, "Böyle bir anlaşma olduğu söyleniyor ama bunun adı anlaşma değil. Bunun adı taraflar arasında 'iyi niyet notu'. İmzalanan anlaşmada sadece somut olarak 8.5 milyar dolarlık bir deprem tahvili almak konusunda BAE varlık fonu prensip söz verdi. Bir de 3 milyar dolarlık ihracatın finansmanına katkıda bulunmak şeklinde iki proje var. Bunlar dışında adı konulmuş somut bir proje yok. Toplumun bunun inanması için bu 50,7 milyar doların nelerden oluştuğunu açıklamaları gerekir ve bu açıklama yok" dedi.

"DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN"

Sönmez, "AKP tarafından ekonomide güven tesis edilemediği için döviz yükseliyor. İşte tam olarak burada bunu dengelemek için böyle hikayeler piyasaya sürüyorlar. Belirttiğim gibi bunlar 'iyi niyet notu' anlaşmaları ve biraz da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerinden ricası ve dostlar alışverişte görsün talepleri" ifadelerine yer verdi.

"KİMSE KOLAY KOLAY PARA VERMEZ"

"Türkiye şu anda ekonomik olarak dışarıdan para çekecek durumda değil" diyen Sönmez, "Yani her ne olursa olsun Türkiye'deki ekonomik göstergeler Körfez ülkelerini de endişelendiriyor. Bu yüzden kırılganlığın çok büyük olduğu bir ülkeye kimse kolay kolay para vermez" dedi.

"DÜŞÜK POLİTİKA FAİZİ AÇIKLANACAK"

"Burada tam olarak AKP'ye yakışan bir algı çabası olduğu ortada" diye belirten Sönmez, "Yani tam olarak Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağı güne denk getirilmesi AKP açısından anlamlı. Bugün belli ki düşük politika faizi açıklanacak" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem