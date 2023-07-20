Gözler saat 14.00'te: Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar/TL, rekor seviyeye yakın!
Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikler sürerken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Bu gelişmelerle dolar/TL, rekor seviyeye yakın seyrediyor.
Vergi ve ÖTV artışıyla birlikte zamlar peş peşe gelirken, enflasyonun daha da yükseleceği endişesi piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkmaya başladı.
Bu gelişmelerle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.
DOLAR/TL'DE SON DURUM
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar/TL, dün yüzde 0,5 azalışla 26,7888'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,08 seviyesinden işlem görüyor.
FED ETKİSİ
Öte yandan ABD'de "şahin" politikaların sona yaklaştığı ve yumuşak iniş senaryolarının da güçlenmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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