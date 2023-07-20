Getir, bir ülkeden çekildi

Hızlı teslimat devi Getir, Çarşamba günü itibariyle Fransa pazarındaki varlığını sonlandırdı. Rekabet noktasında şikayetlerin hedefi olan şirket, 1 Temmuz'da geçirilen yasa ile mağaza olma özelliğini yitirmiş ve depo olarak sınıflandırılmıştı.

Getir, bir ülkeden çekildi

BBC'den Hugh Schofield'in haberine göre, Hızlı teslimat devi Getir, Çarşamba günü itibariyle Fransa pazarındaki varlığını sonlandırdı. 

Rekabet noktasında şikayetlerin hedefi olan şirket, 1 Temmuz'da geçirilen yasa ile mağaza olma özelliğini yitirmiş ve depo olarak sınıflandırılmıştı.

Getir'den yapılan açıklamada, çekilme kararının, aleyhte yapılan düzenlemeler ve oluşan ekonomik iklim sonrası kaçınılmaz hale geldiği kaydedildi.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Grégoire bu kararla karanlık depolar olarak adlandırdıkları sistemin "sona erdiğini" söyledi. Getir ve Gorillas’ın ülkeden çekilmesi 1300 kişinin işini kaybetmesi anlamına geliyor.

2015’te Türkiye’de kurulduktan sonra dünyaya açılan Getir en son Aralık 2022’de Alman teslimat şirketi Gorillas’ı 1,2 milyar dolara satın almıştı.

Covid-19 pandemisiyle birlikte ciroları büyük oranlarda artan hızlı yemek dağıtım şirketleri, sokağa çıkma yasaklarının bitmesiyle birlikte talepte büyük bir daralmayla karşı karşıya kaldı.
Dünya genelinde faizlerin artmaya başlaması da yatırımcıların, zarar ederek büyüyen yeni teknoloji şirketlerine dair iştahlarını azalttı.

OceanGate CEO'sunun arkadaşı: "Bu işin sonunun böyle olacağını biliyordu" OceanGate CEO'sunun arkadaşı: "Bu işin sonunun böyle olacağını biliyordu"
Rahatına düşkün 4 burç! Birçok kişi onların bu rahatlığından ötürü çok rahatsızlar... Rahatına düşkün 4 burç! Birçok kişi onların bu rahatlığından ötürü çok rahatsızlar...
350 bin TL para biriktirdi, şimdi kuruşunu dahi kullanamıyor: Hepsi elimde kaldı 350 bin TL para biriktirdi, şimdi kuruşunu dahi kullanamıyor: Hepsi elimde kaldı
Şifre paylaşım kısıtlaması getirilmişti: Netflix'in abone sayısında rekor artış Netflix'in abone sayısında rekor artış
ÇOK OKUNANLAR
TDK sözlüğü güncellendi: Bir ilçenin adı değişti TDK sözlüğü güncellendi: Bir ilçenin adı değişti
Erken emeklilikte tarih belli oldu: Erkek ve kadınlar için yeni yaş ve prim şartı getiriliyor! Erken emeklilikte tarih belli oldu: Erkek ve kadınlar için yeni yaş ve prim şartı getiriliyor!
Dolar sahiplerini bir hafta önceden uyardı: 'Hazırlığa başlayın' Dolar sahiplerini bir hafta önceden uyardı: 'Hazırlığa başlayın'
Çalışanları tarafından darp edilen Danilo Zanna sessizliğini bozdu Darp edilen Danilo Zanna sessizliğini bozdu
Venüs retrosuna son 2 gün: En çok etkilenecek burçlar açıklandı! Yaşanacaklara dikkat Venüs retrosuna son 2 gün: En çok etkilenecek burçlar açıklandı! Yaşanacaklara dikkat