Şifre paylaşım kısıtlaması getirilmişti: Netflix'in abone sayısında rekor artış

Netflix son üç ayda 5.9 milyon yeni abone kazandı. Popüler platform, geçtiğimiz aylarda şifre paylaşımına kısıtlama getirmişti.

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Şifre paylaşım kısıtlaması getirilmişti: Netflix'in abone sayısında rekor artış

Ücretli şifre paylaşma uygulamasının ardından yavaşlama beklenirken, Netflix son üç ayda 5.9 milyon yeni abone kazandı. Bu sayı, analistlerinin tahminlerinin üç katı. 

Yapılan tahminlerde Netflix'in son 3 ayda 2 milyon yeni üye kazanması bekleniyordu. 5.9 milyon yeni katılımcıyla Netlix'in abone sayısı dünya çapında 238 milyona ulaştı. Şifre paylaşımının ücretli hale getirilmesinin ardından beklenenden daha fazla insan kendi aboneliğini alma kararı verdi.

Netflix, geçen sene ilk kez abone kaybettiğini duyurmuştu. Şifre paylaşımının ücretli hale gelmesi ise abonelik sayılarını tekrar artışa geçirdi. Şirkete göre, daha önce 100 milyon hanede şifre paylaşılıyordu.

Netflix finansal olarak da son çeyrekte 8,3 milyar dolarlık gelir üzerinden 1,8 milyar dolar kar elde ettiğini duyurdu.

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