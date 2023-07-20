OceanGate CEO'sunun arkadaşı: "Bu işin sonunun böyle olacağını biliyordu"

Titanic'in enkazına dalarken infilak eden ve 5 kişiyi öldüren Titan denizaltının eski bir yolcusu, kazada hayatını kaybeden OceanGate CEO'su Stockton Rush'ın yolculuklardan birinin felaketle biteceğini bildiğini ancak "milyarderler bir bir fare tuzağı yaratmaya devam ettiğini" iddia etti.

Rush'ın arkadaşı olduğunu belirten Karl Stanley, pazar günü 60 Minutes Avustralya'ya verdiği söyleşide kendisine karbon fiber ve titanium bir denizaltının tehlikeli olduğunu söylediğini aktardı.

"Rush bu işin sonunun böyle olacağını biliyordu. Resmen insan tarihindeki en büyük patlamayla gitti" diyen Stanley, "O, iki milyarderi öldüren ve onlardan üstüne para alan son insan oldu" ifadelerini kullandı.

Stanley, "Bence Stockton milyarderler için bir fare tuzağı hazırlıyordu" dedi.

2019'da Rush ile birlikte Bahamalar'da dalan Stanley, kazaya sebep olan şeyin "karbon fiber tüp olduğundan şüphesi olmadığını" belirtti.