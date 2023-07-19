WhatsApp'ta küresel çapta erişim sorunu

2 milyar kişinin kullandığı mesajlaşma platformu WhatsApp'ta dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor. Sorun uygulamanın bilgisayarlarda kullanılan WhatsApp Web versiyonunu da etkiledi.

WhatsApp'ta küresel çapta erişim sorunu

Facebook, Instagram ve Messenger gibi sosyal medya platformlarını bünyesinde barındıran Meta’ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a küresel düzeyde erişim sorunu yaşanıyor. 

Web siteleri ve mobil uygulamalarda yaşanan aksaklıkların izlendiği Downdetector.com'a göre, 2 milyar kullanıcısı bulunan WhatsApp'ta saat 23.00 sıralarında binlerce kullanıcı erişim sorunu yaşadığını bildirdi. 

Sorunun nedenine ilişkin META'dan da bir açıklama yapılmadı. 

Etiketler
WhatsApp
Akaryakıta gelen zamların ardından herkesin aklındaki soru: İşte yakıt tasarrufu yapmanın 9 kolay yolu! İşte yakıt tasarrufu yapmanın 9 kolay yolu!
Türkiye - BAE arasında imzalanan anlaşma sonrası Sedat Peker'in avukatından açıklama: BAE’nin tutumunu belirleyen hukuk değil, iradesiydi Türkiye - BAE arasında imzalanan anlaşma sonrası Sedat Peker'in avukatından açıklama
Sedat Peker iade mi edilecek? BAE ile 'suçluların iadesi' anlaşması imzalandı BAE ile 'suçluların iadesi' anlaşması imzalandı
Mevlana bunu içmeden uyumazmış! İşte İbn-i Sina'nın müthiş faydaları bulunan Sirkencübin şerbeti Mevlana bunu içmeden uyumazmış! İşte İbn-i Sina'nın müthiş faydaları bulunan Sirkencübin şerbeti
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye yakın şirketten dikkat çeken anket: Erdoğan'a neden oy verildi? AKP'ye yakın şirketten dikkat çeken anket: Erdoğan'a neden oy verildi?
İslam Memiş'ten Merkez Bankası kararı öncesi çarpıcı tavsiye: 'Zaten tamamen korunacak bir şey yok' İslam Memiş'ten Merkez Bankası kararı öncesi çarpıcı tavsiye: 'Zaten tamamen korunacak bir şey yok'
Tasarruf genelgesi gönderildiği gün... Milyonlarca liralık araçlar için ihale açıldı Milyonlarca liralık araçlar için ihale açıldı
Ekonomist Selçuk Geçer 'geç bile kalındı' dedi tarih verdi: 'Dolar 38 lira olacak' Ekonomist Selçuk Geçer 'geç bile kalındı' dedi tarih verdi: 'Dolar 38 lira olacak'
Meteoroloji tek tek uyardı: 24 ilde sıcak hava adeta kavuracak! Meteoroloji tek tek uyardı: 24 ilde sıcak hava adeta kavuracak!