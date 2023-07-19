WhatsApp'ta küresel çapta erişim sorunu
2 milyar kişinin kullandığı mesajlaşma platformu WhatsApp'ta dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor. Sorun uygulamanın bilgisayarlarda kullanılan WhatsApp Web versiyonunu da etkiledi.
Facebook, Instagram ve Messenger gibi sosyal medya platformlarını bünyesinde barındıran Meta’ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a küresel düzeyde erişim sorunu yaşanıyor.
Web siteleri ve mobil uygulamalarda yaşanan aksaklıkların izlendiği Downdetector.com'a göre, 2 milyar kullanıcısı bulunan WhatsApp'ta saat 23.00 sıralarında binlerce kullanıcı erişim sorunu yaşadığını bildirdi.
Sorunun nedenine ilişkin META'dan da bir açıklama yapılmadı.