Türkiye - BAE arasında imzalanan anlaşma sonrası Sedat Peker'in avukatından açıklama: BAE’nin tutumunu belirleyen hukuk değil, iradesiydi

Türkiye ile BAE'nin imzaladığı anlaşma sonrasında Sedat Peker'in avukatından ilk açıklama geldi. Avukat Ersan Barkın "BAE’nin tutumunu belirleyen hukuk değil, iradesiydi. Bundan sonra bu irade değişir mi, bir şey söylemek olanaksız" dedi.

Türkiye - BAE arasında imzalanan anlaşma sonrası Sedat Peker'in avukatından açıklama: BAE’nin tutumunu belirleyen hukuk değil, iradesiydi

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan 13 anlaşmanın içerisinde yer alan suçluların iadesi anlaşması sonrası BAE'de yaşayan suç örgütü lideri Sedat Peker iade edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı. 

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Konuya ilişkin olarak ilk açıklama Peker'in avukatı Ersan Barkın'dan geldi. 

Halktv.com.tr'ye konuşan Barkın, "BAE ile Türkiye’nin iade anlaşması imzalaması, tek başına Sedat Peker’in iadesini gerekli kılacak olsa, BAE zaten yıllardır Interpol üyesi olduğu için kırmızı bülten kararını infaz etmek durumunda kalırdı. Dolayısıyla BAE’nin tutumunu belirleyen hukuk değil, iradesiydi. Bundan sonra bu irade değişir mi, bir şey söylemek olanaksız" dedi.

Barkın sözlerine şöyle devam etti;

"Birleşik Emirlikleri ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması yoktu ancak bir BAE İnterpol’e üye devletlerden biriydi. Dolayısıyla bugüne kadar Sedat Peker’in hakkındaki kırmızı bültenin yerine getirilmemesi ve Türkiye’ye iade edilmemesinin tek nedeni iade anlaşmasının eksikliği değildi. Birleşik Arap Emirliklerinin ortaya koyduğu gerekliliklere Sedat Peker’in uygun davranması ve Arapların geleneğinde kendine sığınan bir kimsenin iadesinin örneğinin olmaması bugüne gelen süreci yarattı. BAE ile Türkiye’nin iade anlaşması imzalaması, tek başına Sedat Peker’in iadesini gerekli kılacak olsa, BAE zaten yıllardır Interpol üyesi olduğu için kırmızı bülten kararını infaz etmek durumunda kalırdı. Dolayısıyla sadece taraflar arasında suçluların iadesi anlaşmasının imzalanması Sedat Peker’in iade edileceğini göstermediği gibi, bugüne kadar bu anlaşmanın yokluğu da iade edilmeyeceğinin garantisi değildi.
Dolayısıyla BAE’nin tutumunu belirleyen hukuk değil, iradesiydi. Bundan sonra bu irade değişir mi, bir şey söylemek olanaksız."

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