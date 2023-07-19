Sedat Peker iade mi edilecek? BAE ile 'suçluların iadesi' anlaşması imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında üçüncü durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bugün bir dizi anlaşmaya imza attı.

Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, bugün El Vatan Sarayı'nda iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeye katıldı. 'BAE ile diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümünde yakın diyalog ve iş birliğinin gelişiminden memnuniyet duyduklarını' vurgulayan Erdoğan, imzalanacak ortak mutabakat metni ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkmış olacağını söyledi.

13 ANLAŞMA İMZALANDI

Konuşmaların ardından Türkiye ile BAE arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında 13 anlaşma imzalandı.

'SUÇLULARIN İADESİ' ANLAŞMASI

Anlaşmaların arasında bir tanesi özellikle dikkat çekti. İki ülke arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Suçluların İadesine Dair Antlaşma" bu ülkede dijital tecrit altında bulunan Sedat Peker'i ilgilendiriyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye'nin Sedat Peker'in iadesini isteyebileceği belirtiliyor.

Sedat Peker hakkında Türkiye'de devam eden davalar bulunuyor. Son olarak bugün, eski İHD Başkanı Akın Birdal'a yönelik suikastın azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay'ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin olarak Peker'in de aralarında olduğu 10 kişiye dava açıldı.

ANLAŞMA MADDELERİ

İki devlet arasında imzalanan anlaşmalar şöyle:

* Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşmaya Dair Antlaşma

* Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşmaya Dair Antlaşma

* Suçluların İadesine Dair Antlaşma

* Uluslararası Yatırımcılar Konseyi Arasında Mutabakatı

* Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Abu Dabi Yatırım Ofisi Arasında Mutabakat Zaptı

* Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanlığı Arasında Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Deklarasyon

* Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası

* Enerji ve Tabii Kaynaklara İlişkin Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması

* Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

* Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) Arasında Mutabakat Zaptı

* Türkiye Cumhuriyeti’ni Temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) Arasında Mutabakat Zaptı,

* Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı Arasında Dijital Dönüşüm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı,

* Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı Arasında Ticari Amaçlarla Müşterek Fırlatma Aracı Kabiliyetleri Geliştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı.

ERDOĞAN AL NAHYAN'A TOGG HEDİYE ETTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti.