Gram altın rekor kırdı!

Son dakika haberi... Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artış döngüsünün sona yaklaştığına dair işaretler ve yurt içi piyasalarda dolar kurundan destek bularak yükselişini sürdürdü. Bu gelişmelerle gram altın rekor kırdı.

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Gram altın rekor kırdı!

ABD'de "şahin" politikaların sona yaklaştığı ve yumuşak iniş senaryolarının güçlenmesi altın fiyatlarını destekledi.

Öte yandan yurt içi piyasalarda enflasyonun daha da artacağı ihtimaliyle yükselişe geçekn dolar kuru da altın fiyatlarını destekledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın yeni günü rekor seviyeyle başlayarak bin 719 TL seviyesini gördü.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİŞTE

Dün yüzde 0,1 azalışla günü 1.977 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.985 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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