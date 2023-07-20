Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar/TL, yukarı yönlü hareketlendi!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faiz kararı sonrası dolar/TL, yukarı yönlü hareketlendi.

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Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar/TL, yukarı yönlü hareketlendi!

Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) 2023 Temmuz ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Banka, yüzde 15 olan politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'e yükseltti.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL, 27,08 seviyesine yükseldi. Şu dakikalarda dolar/TL kuru 26,91 TL seviyesinde işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI DOLAR/TL TAHMİNİ

Öte yandan Merkez Bankası'nın, yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 26,18 TL iken, geçen hafta açıkladığı anket döneminde 28,46 TL'ye yükseltti.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Beklentilerin altında kaldı!Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Beklentilerin altında kaldı!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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