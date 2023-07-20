Ekmeğin ağırlığı 10 gram artırıldı, 7 lira oldu: Vatandaş isyan etti

Yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle fırıncılar, ESOB’a başvuruda bulunarak, ekmeğin 4 lira 50 kuruştan 7 liraya, 5 lira olan parmak çörek ve pidenin ise 7 lira 50 kuruşa yükseltilmesini talep etti.

Talep komisyonda değerlendirildi, 200 gram olan ekmek, parmak çörek ve pidenin gramajı 210 rama çıkarılıp, fiyatlara da 2 lira zam uygun bulundu. Yozgat’ta zamlı tarife bu sabahtan itibaren uygulanmaya başlandı. Yeni tarife ile 210 gram ekmek 4 lira 50 kuruştan 6 lira 50 kuruşa, yine 210 gram pide ve parmak çörek fiyatı da 5 liradan 7 liraya yükseltildi. Simidin fiyatı da 5 liradan 7,5 liraya çıkartıldı.

"PARMAK ÇÖREĞİMİZDEKİ MALİYETLERİMİZ SON GÜNLERDE ARTTI"

Yöresel parmak çörek ekmeği yapan fırın işletmecisi Bekir Kırdemir, şu an için fiyatların iyi olmasına karşın ileride ne olacağını tahmin edemediklerini söyledi. Kırdemir şöyle konuştu:

"Parmak çöreğimiz el emeği göz nuru ile yapılmaktadır. Tamamen el işçiliğine bağlı olan bir üründür. Parmak çöreğimizdeki maliyetlerimiz son günlerde arttı. İşçilik arttı, sigortalar arttı, asgari ücretin yükseldi, her şeyde girdiler yükseldi. Un fiyatlarımızda destekleme vardı, devlet katkılı un veriliyordu onu da kaldırdılar. 370 liraya aldığımız un şu anda 550 lira, unumuzun torbası. Parmak çöreğimizin üzerine yumurta çalınır, yumurta fiyatları pahalandı. Ambalaj fiyatlarımız pahalandı. Biz de zorunlu olarak 5 liralık parmak çöreğimizi 7 liraya satmak zorunda kaldık. Şu an için Allah bereket versin görüntü güzel ama ileride girdiler böyle yükselirse ne yaparız bilemiyoruz."

"YOZGAT’IN VAZGEÇİLMEZ EKMEĞİDİR"

Parmak çöreğin Yozgat’ın vazgeçilmez ekmeği olduğu kaydeden Kırdemir, "Parmak çörek ekşimeyle yapılan yöremizin doğal ekmeğidir. Odun ateşinin közünde pişer. El işçiliğine endekslidir. Yozgat’ımızın vazgeçilmez bir ekmeğidir. En çok tercih edilen kahvaltıda parmak çörektir. Yozgat’ın vazgeçilmez ekmeğidir" dedi.

Parmak çörek alan müşteriler de, "Zam gelmiş, yapacak bir şey yok. Parmak çörekten vazgeçemiyoruz. Zam da gelse alıyoruz" diye konuştu.

Asım Çelikel isimli vatandaş ise, "Hükümete verenler utansın. Bunlara destek çıkanlar utansın, onlar düşünsün. Benim durumum iyi, sıkıntı yok. Garibanlara Allah yardımcı olsun. Arabası olanlara Cenabı Allah yardım etsin, iki katına çıkıyor" diyerek, son zamlara yönelik tepkisini dile getirdi.

Kaynak: ANKA