Ezidi yurttaşların evlerine korucuların el koyduğu iddiası Meclis gündeminde: 'Herhangi bir işlem başlatıldı mı?'

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Zevra beldesinde yaşayan Ezidi yurttaşların evlerine korucular tarafından el koyulduğu iddiaları Meclis gündemine taşındı.

İlk olarak Gerçek Gündem’in gündeme getirdiği olayda, Zevra’da yaşayan yurttaşlar, ölüm tehditleri aldığını açıklamış ve köy koruculuğu yaptığı belirtilen Karacadağ ailesinin Ezidi yurttaşların evlerine haksız yere el koyduğunu açıklamıştı.

Olayın, kolluk kuvvetlerine ve Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesine rağmen, sorumluların hakkında hiçbir işlem yapılmadığı belirtilmişti.

Zevra beldesinde yaşananlar, Meclis gündemine taşındı. Yeşil sol Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Altınbaşak köyüne bağlı Zevra (Işıklı) beldesinde yaşayan Ezidi yurttaşların evlerine korucular tarafından el konulması iddiasını meclis gündemine taşıdı.

EZİDİ YURTTAŞLARIN CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI

19 Temmuz 2023 tarihinde basına yansıyan haberlere göre Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Altınbaşak köyüne bağlı Zevra (Işıklı) beldesinde yaşayan Ezidi yurttaşların evlerine korucular tarafından el konulduğu, duruma tepki gösteren köylülerin ise korucular tarafından engellendikleri, camlarının kırıldığı, tarlalarını sürmeye gidenlerin traktörlerinin kullanılamaz hale getirildiği, tarla sulamak isteyenlerin su borularının kesildiği ve Ezidi mezarlarının tahrip edildiğini söyleyen Doğan, bu iddialar doğru ise Ezidi yurttaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması gerekir dedi.

Zorla yerinden edilen Ezidi yurttaşların ana topraklarına dönüşlerini engellemek, mülklerine el koymak, baskı, tehdit ve şiddet ile köyden uzaklaştırmaya çalışmak insan hakları başta olmak üzere Anayasa ve yurttaşlık haklarına aykırı olduğunu söyleyen Doğan, Bakanlık, Türkiye’de yaşayan her yurttaşın kimliği, dili, dini, etnik kökeni fark etmeksizin can ve mal güvenliğini sağlamak zorundadır dedi.

Doğan, İçişleri Bakanlığına şu soruları yöneltti;

1. Tapusu Ezidi yurttaşlara ait olan evlere korucular tarafından el konulduğu doğru mu? Korucuların kendilerine ait olmayan mülklere el koyma hakkı var mı? Yoksa nasıl başkalarına ait mallara el koyabiliyor? Varsa bu hak kim ya da kimler tarafından kendilerine verilmiştir?

2. Avrupa’dan gelen Ezidi yurttaşların kendi köylerine girişlerinin engellendiği doğru mu? Doğruysa, yıllardır süren bu saldırılar neden önlenememektedir?

3. Ezidi yurttaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Bakanlık olarak herhangi bir önlem aldınız mı?

4. Korucu oldukları söylenen kişilerin 05.07.2023 tarihinde Ezidi yurttaşların yolunu kesip traktörlerini kullanamaz hale getirip, sulama sistemlerini kırarak (11.07.2023) tehditlerde bulundukları doğru mu? Bu iddiaların araştırılması için Bakanlık herhangi bir soruşturma başlattı mı?

5. Bakanlığınız Ezidi yurttaşların şikâyet ve taleplerini dikkate almayan yetkililer hakkında herhangi bir işlem başlatmış mıdır?

6. Türkiye’de yurtdışında yaşayan yurttaşların mallarına el konuluyor mu? Şu ana kadar kaç Ezidi yurttaşın malına korucular tarafından el konulmuştur?

7. Ezidi yurttaşlar inançları dolayısıyla sistematik bir ayrımcılığa maruz bırakılarak topraklarını terk etmeye zorlandıklarını iddia etmektedir. Bu iddialar doğru mu?

Kaynak: Gerçek Gündem