Bir kentte daha ekmeğe zam geldi! Zam oranı yüzde 50...

Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, kentte 4 liradan satılan 210 gramlık ekmeğin fiyatının yüzde 50 oranında zamlandığını açıkladı.

Işık, ekmek zammına ilişkin açıklama yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"6 aydır Türkiye genelinde ekmek fiyatı 5 TL iken ilimizde rayiç 4 TL olmasına rağmen 3 TL’ye satılmaktadır. Maliyetlerin bu kadar yükselmesi sonucu 210 gram ekmeğin maliyeti son zamlardan sonra 6 TL olmuştur. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki Türkiye genelinde 200 ve 210 gram ekmek 7 TL’nin üzerinde satılmaktadır."