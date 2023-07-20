Bir kentte daha ekmeğe zam geldi! Zam oranı yüzde 50...

Van'da 4 liradan satılan 210 gramlık somun ekmeğe yüzde 50 oranında zam geldi. Kentte ekmeğin fiyatı 6 liraya yükseldi.

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Bir kentte daha ekmeğe zam geldi! Zam oranı yüzde 50...

Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, kentte 4 liradan satılan 210 gramlık ekmeğin fiyatının yüzde 50 oranında zamlandığını açıkladı.

Işık, ekmek zammına ilişkin açıklama yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"6 aydır Türkiye genelinde ekmek fiyatı 5 TL iken ilimizde rayiç 4 TL olmasına rağmen 3 TL’ye satılmaktadır. Maliyetlerin bu kadar yükselmesi sonucu 210 gram ekmeğin maliyeti son zamlardan sonra 6 TL olmuştur. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki Türkiye genelinde 200 ve 210 gram ekmek 7 TL’nin üzerinde satılmaktadır."

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