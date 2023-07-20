Dolandırıcılık örneği: Sıfır otomobilde yeni vurgun!

Antalya’da sıfır otomobil satışı gerçekleştiren bir bayinin el altından ücret alarak birçok kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Otomobilin değeri 800 bin TL, el altından da 200 bin TL istediler. Faturayı 800 bin TL kesiyorlar, aldıkları 200 bin TL faturada yok. Bunun gibi bana binlerce şikâyet geliyor" dedi. Çağlar ayrıca ikinci el otomobilini sıfırın üzerinde satmaya çalışan ve denetime takılmak istemeyen satıcıların pazarlıkları telefon aracılığıyla yaptığına dikkat çekti.

"EL ALTINDAN 200 BİN TL İSTEDİLER"

Çağlar, "Kısa bir süre önce akrabalarım yüzde 90 engelli bir yakınımıza ÖTV indirimden faydalanarak otomobil almak için bayiye gitti. Bayi otomobilin olmadığını söylemiş. Bunun üzerine ismi geçen bayiye ben gittim. Çalışanlar bana aracın olmadığını söyleyince müdür beyle görüşmek istediğimi belirttim. Müdür bey gelerek önce istediğimiz otomobilin olmadığını söyledi, sonra bana 200 bin TL verirsem otomobili bulabileceğini belirtti. Önce yok dedi sonra elden 200 bin TL vermem durumunda bulabileceğini belirtti. Otomobilin değeri 800 bin TL, el altından da 200 bin TL istedi. Faturayı 800 bin TL kesiyorlar, aldıkları 200 bin TL faturaya yansımıyor. Yanlış olduğunu söyledim. Bunun üzerine sattığı otomobili 1 ay sonra yerine koyamayacağını söyledi" ifadelerine yer verdi.

"FARK VERDİLER Mİ OTOMOBİL VAR DİYORLAR"

Bayilerin acilen daha sık denetlenmesi gerektiğini belirten Çağlar, "Yeni çıkan yasa çok güzel, ama denetimlere ağırlık verilirse ancak sonuç alınır. Bunun gibi bana binlerce şikâyet geliyor. Müşteri sıfır otomobil almaya gidiyor, otomobil yok diyorlar. Sonra 150-200 bin TL fark verdin mi otomobil var diyorlar. Bunu herkese vermiyorlar, şikâyetçi olmayacak kişilere veriyorlar. İlk önce bunların tespit edilmesi gerekir" açıklamasını yaptı.

"İKİNCİ EL OTOMOBİLLER SIFIR OTOMOBİLİN ÜZERİNDE SATILIYOR"

Çağlar, "Bu işin üzerine gidilmesi gerekir. Mesela memurlarımız sivil olarak gitsin olayın farkına varacaktır. İkinci el otomobiller sıfır otomobilin üzerinde satılmaya devam ediyor. Oda olarak bize yetki versinler, biz de denetleriz. Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim yapıyor ama onlar da şikayetçi bulmakta zorlanıyorlar" dedi.

"İNTERNETTE 80 TL YAZIYOR TELEFONDA 800 BİN TL"

Vatandaşların ilan sitelerinde ikinci el otomobillerdeki satış rakamları üzerinden denetime takılmamak için “0” rakamlarını silmesini de değerlendiren Çağlar, "Devletimiz bu sıfırları atanları direkt arayarak konuşacak. Bu iş zor değil. Örneğin vatandaş satıcıyı arayınca '80 TL’ye araç mı var?' cevabı alıyor. Telefonda 800 bin TL olduğunu belirtiyor. Yapılan düzenlemeler fiyatları etkilemedi, etkilemez de. Yapılması gereken önce siteler, bayiler ve korsan satıcılar üzerinde kontrolü ele geçirmek gerekir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem