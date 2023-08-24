Merkez bankası faiz kararı sonrası kredi kartı, ticari kredi ve KMH faizlerinde artış!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararı sonrası kredi kartı, ticari kredi ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizleri de arttı.

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Merkez bankası faiz kararı sonrası kredi kartı, ticari kredi ve KMH faizlerinde artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) yüzde 17,50 olan politika faizini piyasa beklentilerinin üstünde 750 baz puan artırarak yüzde 25'e yükseltti.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kredi kartı, ticari kredi ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde de üst limitler arttı.

KREDİ VE KREDİ KARTI FAİZLERİNDE ARTIŞ

Buna göre, referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,26’ya yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 2,81’e, yıllıkta yüzde 40,1’e yükseldi.

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Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 3,57’ye, yıllıkta yüzde 53,2’ye yükseldi.

Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8’lik kat sayıya göre yıllık yüzde 56,3’e yükseldi.

1 EYLÜL İTİBARİYLE GEÇERLİ

Yeni faiz oranları 1 Eylül itibarıyla geçerli olacak.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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