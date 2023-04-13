Kamu işçilerine hükümetin zam teklifi belli oldu!

Son dakika haberi... Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçileri için hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin ise 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

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Kamu işçilerine hükümetin zam teklifi belli oldu!

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetin kamu işçisine zam teklifi belli oldu.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı. İşçi tarafının talebi ise, yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret oldu.

"İŞÇİNİN RAZI OLMADIĞI RAKAMI İMZALAMAYIZ"

Atalay bu teklifin talepleri karşılamadıklarını ilettiklerini belirterek "İşçinin razı olmadığı rakamı imzalamayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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