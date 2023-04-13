Altın fiyatlarında ABD rüzgarı: Gram altında bir rekor daha! (13 Nisan 2023)

Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarındaki resesyon endişesi altın fiyatlarını desteklerken, gram altın yeni güne rekor seviyede başladı.

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Altın fiyatlarında ABD rüzgarı: Gram altında bir rekor daha! (13 Nisan 2023)

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e azalarak beklentileri geride bıraktı.

Ancak, TÜFE'deki artışın yüzde 5,5'ten 5,6'ya çıkmasının gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri arttırdı.

GRAM ALTIN FİYATINDA REKOR

Fed toplantı tutanaklarındaki resesyon endişesi altın fiyatlarını desteklerken, gram altın yeni güne bin 260 TL seviyesinde başlayarak rekor kırdı.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,65 yükselişle bin 251 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 60 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 350 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİYOR

Altının ons fiyatı dün günü 2 bin 15 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yüzde 0,45 değer kazancıyla 2 bin 24 dolardan işlem görüyor.

FED'DEN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

Öte yandan para piyasalarında Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler ise yüzde 70 seviyesinde fiyatlanmayı sürdürdü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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