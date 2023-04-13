Dolar/TL'de karışık sinyaller, yükselişi durdurmadı!
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon ve resesyon ikilemi arasında gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler sürerken dolar/TL yükselişini sürdürdü.
Küresel piyasalar, ABD enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının resesyon endişesini desteklemesiyle karışık bir seyir izliyor.
Dün ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e gerileyerek beklentileri geride bıraksa da çekirdek TÜFE'deki artışın yüzde 5,5'ten 5,6'ya çıkması soru işaretlerini artırdı.
DOLAR/TL'DE SON DURUM
Fed yetkililerinin politikalara ilişkin verdiği karışık sinyaller fiyatlamaları zorlaştırırken dolar/TL, yeni güne yükselişle başlarak 19,33 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.
Dün dolar/TL günü 19,31 TL seviyesinde tamamlamıştı.
FED'DE FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ
Öte yandan söz konusu gelişmelerle para piyasalarında Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 70 seviyesinde fiyatlanmayı sürdürdü.
Kaynak: Gerçek Gündem