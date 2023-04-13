THY'den tüm personeline bayram ikramiyesi

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları, personelini sevindiren bir karara daha imza attı.

THY personelinin tamamına pozisyon ya da makam gözetmeksizin 15 bin lira bayram ikramiyesi verilecek.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat müjdeli haberi Linkedin hesabından duyurdu. Bolat "Ramazan Bayramı ikramiyesini geçen sene de vermiştik ama daha dar bir kapsamda idi ve 5 bin TL idi. Bu sene tüm 75 bin çalışanımıza vereceğiz ve net 15 bin TL olarak. Pozisyon ya da makam farkı gözetmeksizin, herkese eşit bir Bayram hediyesi olarak. Arkadaşlarımız çalışıyor, Yolcularımız bizimle uçuyor, Şirketimiz kazanıyor. Bereketli olsun şimdiden!" dedi.

Böylece THY, TGS, Teknik, DOCO ve TSS dahil tüm iştirakler 15 bin lira almaya hak kazanacak.

İŞTE YENİ GİREN PERSONEL DE ALACAK

Ahmet Bolat'ın müjdeli haberi verdiği Linkedin mesajı altına TGS personeli olan Ahmet Erdoğan "Ahmet bey merhaba, Şirketimizin Bayram ikramiyesinden 6 ayını doldurmamış personelleri faydalanabilecek mi acaba merakla sorunun cevabını bekliyoruz" sorusunu sordu. Ahmet Bolat ise "Evet, faydalanacak" cevabını verdi.

47.4 MİLYAR LİRA KÂR ETMİŞTİ

THY 2022 yılında toplamda 47,4 milyar lira kâr etmişti. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmanın yüksek kârlılığı her yıl devam ediyor.