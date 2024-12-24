SON DAKİKA: İşsizlik Maaşı 2025 Rakamları Belli Oldu: Asgari Ücret ile En Az 10 Bin TL’nin Üzerine Çıktı

2025 asgari ücret zammı ve net brüt asgari ücret son dakika olarak açıklandı. Maaşlara gelen bu zam işsizlik maaşı, genel sağlık sigortası primi, kıdem tazminatı, staj ücreti gibi birçok ödeme türüne de artış getirecek. Peki işsizlik maaşına ne kadar zam gelecek?

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı hesaplaması sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı alınarak yapılıyor. Yasa gereği işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor. Bu kapsamda işsizlik maaşında en düşük rakam 7.940,27 TL olarak ödeniyor. Esas kazanç ne kadar yüksek olursa olsun en yüksek ödenek ise 15.880,54 TL olarak yapılıyor.

ASGARİ ÜCRET 2025 BELLİ OLDU

Halâ uygulanmakta olan bu ödeneğin taban ve tavanı 1 Ocak 2025’ten itibaren asgari ücrete yapılacak güncelleme oranında değişecek. Bugün açıklanan 2025 asgari ücret zammı yüzde …. Oranında artırılarak net 17.002 TL’den 22.104 TL’ye yükseldi. Brüt asgari ücret de 20.002 TL’den 26.002 TL’ye yükseldi.

İŞTE YENİ İŞSİZLİK MAAŞI

Bu kapsamda en düşük işsizlik aylığı 7.940,27 TL’den 10.322,3 TL’ye yükseldi. En yüksek rakam ise 15.880,54 TL’den 20.644,7 TL’ye çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi