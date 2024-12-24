Ekonomistlerden Art Arda Tepki: Asgari Ücrette Büyük HAYAL KIRIKLIĞI

1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı belli oldu. Çalışma Bakanı Işıkhan'ın, asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurmasının ardından ekonomistlerden tepki gecikmedi. İşte ekonomistlerin o tepkileri...

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Ekonomistlerden Art Arda Tepki: Asgari Ücrette Büyük HAYAL KIRIKLIĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplanan Asgari Ücret Komisyonu toplantısının ardından konuşma yaptı. TÜRK-İŞ'in katılmadığı toplantı sonrasında Bakan Işıkhan, asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Ekonomistler asgari ücretin yeterli olmadığını savunarak sosyal medya hesaplarında tepki gösterdi. O tepkileri sizler için derledik.

İşte ekonomistlerin paylaşımları:

TUFAN CÖMERT

Ekonomistlerden Art Arda Tepki: Asgari Ücrette Büyük HAYAL KIRIKLIĞI - Resim : 1

YALÇIN KARATEPE

Ekonomistlerden Art Arda Tepki: Asgari Ücrette Büyük HAYAL KIRIKLIĞI - Resim : 2

MUSTAFA SÖNMEZ

Ekonomistlerden Art Arda Tepki: Asgari Ücrette Büyük HAYAL KIRIKLIĞI - Resim : 3Ekonomistlerden Art Arda Tepki: Asgari Ücrette Büyük HAYAL KIRIKLIĞI - Resim : 4

UĞUR GÜRSES

Ekonomistlerden Art Arda Tepki: Asgari Ücrette Büyük HAYAL KIRIKLIĞI - Resim : 5

İRİS CİBRE

Ekonomistlerden Art Arda Tepki: Asgari Ücrette Büyük HAYAL KIRIKLIĞI - Resim : 6

REFET GÜRKAYNAK

ARDA TUNCA

Ekonomistlerden Art Arda Tepki: Asgari Ücrette Büyük HAYAL KIRIKLIĞI - Resim : 7

Kaynak: Haber Merkezi

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