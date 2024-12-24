Ekonomistlerden Art Arda Tepki: Asgari Ücrette Büyük HAYAL KIRIKLIĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplanan Asgari Ücret Komisyonu toplantısının ardından konuşma yaptı. TÜRK-İŞ'in katılmadığı toplantı sonrasında Bakan Işıkhan, asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Ekonomistler asgari ücretin yeterli olmadığını savunarak sosyal medya hesaplarında tepki gösterdi. O tepkileri sizler için derledik.

İşte ekonomistlerin paylaşımları:

TUFAN CÖMERT

YALÇIN KARATEPE

MUSTAFA SÖNMEZ

UĞUR GÜRSES

İRİS CİBRE

REFET GÜRKAYNAK

Asgari ücret açıklamasının VIOP BIST30 kontratına etkisi. (Bu piyasa bu saatte açık.) Yine emeğin sırtına bineceğiz dendiğini herkes hemen anlamış. pic.twitter.com/JeH0jr4xmn — Refet Gürkaynak (@RefetGurkaynak) December 24, 2024

ARDA TUNCA

Kaynak: Haber Merkezi