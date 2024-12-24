Ekonomistlerden Art Arda Tepki: Asgari Ücrette Büyük HAYAL KIRIKLIĞI
1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı belli oldu. Çalışma Bakanı Işıkhan'ın, asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurmasının ardından ekonomistlerden tepki gecikmedi. İşte ekonomistlerin o tepkileri...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplanan Asgari Ücret Komisyonu toplantısının ardından konuşma yaptı. TÜRK-İŞ'in katılmadığı toplantı sonrasında Bakan Işıkhan, asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu.
Ekonomistler asgari ücretin yeterli olmadığını savunarak sosyal medya hesaplarında tepki gösterdi. O tepkileri sizler için derledik.
İşte ekonomistlerin paylaşımları:
TUFAN CÖMERT
YALÇIN KARATEPE
MUSTAFA SÖNMEZ
UĞUR GÜRSES
İRİS CİBRE
REFET GÜRKAYNAK
Asgari ücret açıklamasının VIOP BIST30 kontratına etkisi. (Bu piyasa bu saatte açık.) Yine emeğin sırtına bineceğiz dendiğini herkes hemen anlamış. pic.twitter.com/JeH0jr4xmn— Refet Gürkaynak (@RefetGurkaynak) December 24, 2024
ARDA TUNCA
Kaynak: Haber Merkezi
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