AKP’li Şamil Tayyar'dan Asgari Ücret Tepkisi: 'Olmadı, Üzgünüm!'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Yeni asgari ücrete ekonomistler ile ve muhalefetin yanı sıra eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi.

'ÜZGÜNÜM'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şamil Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı. AK Parti’nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi. Üzgünüm."

Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı.



Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı.… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 24, 2024

Kaynak: Haber Merkezi