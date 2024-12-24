Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asgari Ücret' Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeni asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 24, 2024

Kaynak: Haber Merkezi