Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asgari Ücret' Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücretin belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan paylaşım geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asgari Ücret' Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeni asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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