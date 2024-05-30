Ekonomik güven endeksinde gerileme
Ekonomik güven endeksi, mayıs ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 98,2 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayında ekonomik güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 98,2 oldu.
TÜİK, mayıs ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi nisan ayında 99 iken, mayıs ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 98,2 değerini aldı.
Bir önceki aya göre mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 80,51 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini aldı.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 111,7, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 88,3 oldu.
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