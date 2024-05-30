O kentte yaşayan öğrencilere müjde! Ulaşım ücreti 12,5 liradan 1 liraya düşürüldü

Muğla'da öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda indirime gidildi. Büyükşehir Belediyesi, dün itibarıyla yeni ücret tarifesini hayata geçirdi.

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O kentte yaşayan öğrencilere müjde! Ulaşım ücreti 12,5 liradan 1 liraya düşürüldü

Muğla Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için toplu taşıma ücretini 12,50 TL’den 1 TL'ye düşürdü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçimden önce vaat ettiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL’ye düşürülmesinden sonra öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Menteşe-Stadyum-AVM-Kötekli-Yeniköy, Otogar, TOKİ, Tıp Fakültesi, Tugutreis Yurdu hatlarını da düşürdü.

Öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 12,5 liradan 1 liraya indirildi. Daha önce de üniversite ring ücreti 1 liraya düşürülmüştü.

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Muğla Öğrenci
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