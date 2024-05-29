Borsa İstanbul'da değer kaybı: Günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da yatırımcılar bugün karlı bir gün geçirmedi. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,86 değer kaybederek 10.479,16 puandan kapattı.

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Borsa İstanbul'da değer kaybı: Günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içinde önemli bir düşüş yaşadı ve 10.600 puanın altına geriledi. Gün sonunda BIST 100 endeksi günü yüzde 1,86 değer kaybederek 10.479,16 puandan kapattı. Bu düşüşle endeks, önceki kapanışa göre 198,33 puan gerilemiş oldu. Toplam işlem hacmi ise 87,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,18, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,78 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 4,07 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği artırmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildiğini söyledi.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, işsizlik oranı, başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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