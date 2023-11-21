Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücrete ek zam' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette tek zamma ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücrete ek zam' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kabine toplantısı sonrası, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Işıkhan açıklamasında, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" dedi.

Işıkhan, şunları söyledi:

“31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz.
Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü."

Etiketler
Asgari Ücret
Son Güncelleme:
Tartışma büyük! Farah Zeynep Abdullah'tan Hande Erçel çıkışı... Tartışma büyük! Farah Zeynep Abdullah'tan Hande Erçel çıkışı...
AKP kripto varlıklar için mevzuat hazırlığında AKP kripto varlıklar için mevzuat hazırlığında
Ağızda dağılan kıyır kıyır poğaça böyle pişiriliyor! Üstü de kararmıyor Ağızda dağılan kıyır kıyır poğaça böyle pişiriliyor! Üstü de kararmıyor
YÖK Başkanı resmen açıkladı: Burslara zam yapılacak YÖK Başkanı resmen açıkladı: Burslara zam yapılacak
ÇOK OKUNANLAR
CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları! CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları!
Tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce gizlice evlendiği ortaya çıktı: işte sır gibi sakladığı kocası Tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce gizlice evlendiği ortaya çıktı: işte sır gibi sakladığı kocası
TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller
İstanbul için yeni kar alarmı: Tarih verildi İstanbul için yeni kar alarmı: Tarih verildi
5 milyon dolarla ABD'ye gittiği iddia ediliyordu: Eylül Öztürk'ten açıklama! 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği iddia ediliyordu: Eylül Öztürk'ten açıklama!