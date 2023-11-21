YÖK Başkanı resmen açıkladı: Burslara zam yapılacak

Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, burslara zam yapılacağını açıkladı.

Özvar, yalnızca yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarlarının arttırılacağını duyurdu.

Erol Özvar, Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'ndaki konuşmasında, burs miktarını tezli yüksek lisans öğrencileri için 6, doktora öğrencileri için ise 9 bin liraya çıkaracaklarını belirtti.

Lisans öğrencilerine verilen bursun yakın zamanda 1.250 TL'den 2 bin TL'ye çıkarılmıştı.

KYK bursu için yeni bir zam açıklaması gelmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem