Gram altında bir rekor daha!

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izliyor.

Bu gelişmelerle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörüler günden güne güçleniyor.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yaşanan gelişmeler sonrası gram altın yeni günde bin 626 TL seviyesini görerek rekor kırdı.

Dün altının gram fiyatı günü bin 620 TL'den tamamlamıştı.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı kapanışının hemen üstünde bin 933 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem