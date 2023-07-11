Cari açık kara deliğe dönüştü, yıllık açık 60 milyar doları buldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin mayıs ayında cari işlemler hesabı 7 milyar 933 milyon dolar açık verirken, yıllık açık 60 milyar dolara yükseldi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 283 milyon dolar açık verdi.

ÖDEMELER DENGESİ DIŞ TİCARET AÇIĞI 10 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10 miyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 858 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 50 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 1 milyar 320 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 9 milyon dolar net giriş kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem