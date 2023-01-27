EYT'nin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
Son dakika haberi... AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, "Pazartesi günü EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Pazartesi basın toplantısı ile detaylarını açıklayacağız" dedi.
EYT, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce işe başlayanlar yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.
TBMM'de EYT düzenlemesine ilişkin konuşan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Pazartesi günü EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Detayları, neleri kapsama aldığımızı pazartesi günü saat 11'de açıklayacağız" dedi.
BAŞVURU E-DEVLET'TEN
EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak.
Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
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