EYT'nin Meclis'e geleceği tarih belli oldu

EYT, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce işe başlayanlar yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.

TBMM'de EYT düzenlemesine ilişkin konuşan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Pazartesi günü EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Detayları, neleri kapsama aldığımızı pazartesi günü saat 11'de açıklayacağız" dedi.

BAŞVURU E-DEVLET'TEN

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak.

Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem