Bakan Bilgin, asgari ücret zammına kapıyı kapattı!

2023 yılında uygulanacak asgari ücreti 8 bin 506 TL olarak açıklayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız" ifadesini kullanmıştı.

"Asgari ücrete yeni zam gelir mi?" sorusuna A Haber ekranlarında yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek" dedi.

EYT MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilk maaşlarının 1 Mart’ta ödenmesini beklediklerini söyleyen Bilgin, "Hazırlıklarımızı yaptık. Süreç Meclis'in iradesindedir" dedi.

EYT DÜZENLEMESİ ESNETİLİR Mİ?

EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesinin gündemde olmadığını belirten Bilgin, "EYT'li maaşında düşük zam iddiası doğru değildir" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem