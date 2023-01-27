Altın fiyatlarında ABD baskısı: Düşüş başladı

Dün açıklanan verilere göre 2022'nin 4'üncü çeyreğinde ABD ekonomisi yüzde 2,9 büyümesi, yeni konut satışlarının da Aralık 2022'de aylık yüzde 2,3 artışla beklentileri aşmasıyla ülke ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri azaldı.

Verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ülke ekonomisine "yumuşak iniş" yaptırabileceğine yönelik beklentiler güçlenirken, altın fiyatları üzerinde baskı arttı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,17 altında bin 164 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,83 azalışla bin 166 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 910 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 740 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DEĞER KAYBETTİ

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,88 değer kaybıyla günü bin 930 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda bin 925 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem