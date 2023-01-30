EYT düzenlemesine ilişkin detaylar ve yasalaşacağı tarih belli oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

EYT düzenlemesine ilişkin detayları açıklayan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT ile ilgili düzenlemeyi 'yapacağız' dedik, yapıyoruz. Bugün Cumhur İttifakı olarak EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi. Akbaşoğlu'nun kamuoyunun günlerdir beklediği EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifini açıklamak için, Altılı Masa'nın Ortak Mutabakat Metni toplantısının başlama saatini seçmesi dikkat çekti.

Akbaşoğlu, "4 maddeden müteşekkil bir EYT'ye has yalın bir teklif oluşturduk" diyerek, EYT düzenlemesine ilişkin detayları şöyle açıkladı:

"- Özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuda oldu. Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip.

- 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olan çalışanlar için geçerli olacak.

- Çalışma hayatının desteklenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla biz sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle, 5 puan iş yerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olanlarla ilgili yaklaşık 500 TL'lik desteklemeyi devletimiz üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek söz konusu oluyor.

- Taşeron olarak bilinen ve daimi işçi statüsüne geçen 100 binlerce arkadaşımız için bir dokunuşta bulunuyoruz. 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24. maddesinde kararname doğrultusunda emekliliği hak eden, taşerondan işçi kadrosuna geçen arkadaşlarımız için isterse emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme hakkını sağlıyoruz. Zorunlu emekliliği bu kanun kapsamında ortadan kaldırmış oluyoruz. Kanunen işçinin talebine bağlı bir durum. Kendisi isterse çalışmaya devam edebilecek, isterse emeklilik dilekçesini vererek emekli olabilecek."

EYT'NİN YASALAŞACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Akbaşoğlu, "Biz bugün teklifimizi sunduk. Resmi Gazete'de yayınlandığında yürürlüğe girecek. 5 milyon vatandaşımızı süreç içerisinde etkileyecek. 2 milyon 250 bin çalışanımız 2023 yılı içerisinde emekliliği hak edecek. Emekliliği hak edenler tercihini kendisi yapacak. İnşallah bu hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda bunu görüşmeyi planlıyoruz. En geç haftaya Salı veya Çarşamba günü EYT'nin yasalaşmasını öngörüyoruz" dedi.

"EYT DÜZENLEMESİ ŞUBAT AYINDA RESMİ GAZETE'DE"

"Şubat ayında Resmi Gazete'de yürürlüğe girerek emeklilik başvuruları yapılabilecek" diyen Akbaşoğlu, "İster e-Devletten ister bizzat Sosyal Güvenlik Kurumları veya çalışan memurlar kendi kurumlarına müracaat ederek emekli olmak için başvurabilecekler" ifadelerini kullandı.

EYT'LİLERİN DAHA DÜŞÜK MAAŞ ALACAĞI İDDİASI

EYT'lilerin daha düşük maaş alacağı iddialarına ilişkin konuşan Akbaşoğlu, "EYT'lilerin daha az maaş alacağı ve farklı statüde olacağı asparagastır" dedi.

EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Şubat ayında Meclis'te oylanacak EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emeklilik için hak sahibi vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem