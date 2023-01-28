AKP'den EYT'lilere emekli maaşı oyunu: Daha düşük alacaklar!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin TBMM'ye gelmesi beklenirken, EYT'lilerin daha düşük emekli maaşı alacağı ortaya çıktı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Aziz Çelik, "Sebep EYT yasasının gecikmesidir" dedi.

AKP'den EYT'lilere emekli maaşı oyunu: Daha düşük alacaklar!

GERÇEK GÜNDEM

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin detaylar netleşirken, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.

Yaşanan gelişmeler sonrası EYT düzenlemesinin bu hafta TBMM'ye gelmesi beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'de ilk maaşların 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir. Süreç Meclis'in iradesindedir" dedi.

"EYT'LİLER DAHA DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALACAK"

Ancak 28 Aralık 2022 tarihinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan EYT düzenlemesine ilişkin yaşanan gecikmeden dolayı emekli olacakların daha düşük emekli maaşı alacağı ortaya çıktı.

EYT'lilerin daha düşük emekli maaşı alacağı iddialarını sosyal medya hesabından gündeme taşıyan Prof. Dr. Aziz Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"EYT'liler daha düşük emekli aylığı alacak! EYT yasası Aralık 2022'de geçseydi 2022 yılı güncelleme katsayısı 1,786 olacaktı. Şubat 2023 geçerse 1,643 olacak. 1,786, 1,643'ten büyüktür! Bu EYT'liler için ömür boyu yüzde 8-10 düşük aylık demek! Sebep EYT yasasının gecikmesidir."

AKP'den EYT'lilere emekli maaşı oyunu: Daha düşük alacaklar! - Resim : 1

BAKAN BİLGİN, YALANLAMIŞTI

Bakan Bilgin, EYT ile emekli olacakların maaş zamlarına mevcut emeklilerin aksine yüzde 30 değil de yüzde 18 civarı bir zam yapıldığı iddiasını yalanlamıştı.

Bilgin, "Böyle bir şey olması mümkün mü? Yok tabi ki. Emeklilerimizin elde ettiği tüm kazanımlar onlar için de geçerli. Hesaplamalarda hiçbir farklılık yoktur. Bu söylentilere kimse inanmasın. Devlet emekliler arasında ayrım yapmaz. Biz sosyal devletiz" ifadelerine yer vermişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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