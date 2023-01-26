Engin Altay duyurdu: AKP'nin EYT oyununda 'imza' şov!

GERÇEK GÜNDEM

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, TBMM'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'nin EYT metnini 'şova' dönüştürdüğünü söyleyen Altay, "EYT güya Meclis'e gelmiş, AK Partili vekiller kameralar karsısında, cep telefonları karsısında, EYT kanun teklifine imza atarken poz veriyorlar. Foto şov yarışı başlamış, EYT şov, imza şov yarışı başlamış ve milyonların umudunu imza şova çevirmişler. Pes! Sordum, "hakikaten metin geldi mi Meclis'e" dedim. Kem küm, gak guk... Bekliyoruz, verilmiş sözler var. Metin ortada mı? Bana sorarsanız yok" ifadelerini kullandı.

"EYT'LİLERE ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Altay, "Maliye Bakanı 'para var' diyor, 'sorun yok' diyor, güzel. Erdoğan, 1 Ekim demişti, Temmuz ayında demişti. Güzel ama Ekim geçti; Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Şubat'a geldik... Cumhurbaşkanı 'bu yeni yıla kalmayacak' demişti. Daha sonra Aralık'ta... Kaldı Erdoğan... Yani EYT'liye anasının ak sütü gibi hak olan o maaşları 2 ay geç verirsen kâr edeceğini mi düşünüyorsun? Ver zamanında, hani yeni yıla kalmayacaktı. Şimdi şubat deniyor... Ey EYT'liler; tamam bu iş bitti gözüyle bakarsanız bu Mart’a kalacak, belki Nisan’a. Buradan EYT'lilere çağrıda bulunuyorum: Basınca devam, talebe devam, feryada devam, bunlar bu dilden anlar. Tamam bu iş bitti diye rehavete kapılmayın, çünkü rehavete kapıldığımız her gün maaşınızı 1 ay geç almanız demektir. Milletin umutlarıyla kimse oynamasın. Öyle görülüyor ki, EYT'liler 3 ay geç alacaklar bu maaşları. Yani Ocak, Şubat, belki Mart'ı bile" dedi.



Engin Altay

"AKP, EYT'LİLERİN UMUTLARIYLA OYNAMAYA DEVAM EDİYOR"

Altay, "Vatandaşın aleyhine bir şey yoksa, EYT'linin aleyhine bir şey yoksa, bu teklifin Meclis'te bir saat komisyonda, bir saat Genel Kurul'da işi var, iki saat... Aynı gün komisyonda bir saat, aynı gün Genel Kurul'da 48 saat kuralını partilerin mutabakatıyla esnetiriz ve Genel Kurul'dan çıkarırız. Çıkmıyorsa, bilin ki AK Parti EYT'lilerin umutlarını malzeme yapmaya, EYT'lilerin umutlarıyla oynamaya devam ediyor" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin, dün TBMM'de AKP milletvekillerinin imzasına açıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem