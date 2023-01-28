A101'in teknesine zam geldi: Çok konuşulan ürün yeniden satışta

Türkiye’nin gündelik alışveriş için en çok kullanılan marketlerinden A101, düzenli olarak gelen teknolojik ürünler için katalog paylaşıyor. A101'in 2 Şubat kataloğu ise kimsenin tahmin etmeyeceği bir ürüne ev sahipliği yapıyor. Tam 4,95 metre uzunluğunda fiber tekne.

ShiftDelete.Net'ten Mert Can Aka'nın haberine göre, Geçtiğimiz ağustos ayında A101 tarafından 79 bin 999 TL’ye satılan Marin Boat marka 4.95 m uzunluğundaki Samba Deluxe kamaralı fiber tekne fiyatından dolayı uzun bir süre tartışmalara konu oldu. Bunun ardından ekim ayında 27 bin 999 TL fiyata sahip İsatek Aras 4.25 m fiber tekne satışa çıktı. Şimdiyse bir kez daha Marin Boat kataloğa eklendi.

FIBER TEKNEYE YÜZDE 37.5'LIK ZAM

A101 tarafından yaklaşık 5 ay sonra tekrar satışa sunulan Marin Boat 4.95 m Samba Deluxe kamaralı fiber tekne bu sefer yüzde 37.5’lik fiyat zammıyla 79 bin 999 TL yerine 109 bin TL’ye karşımıza çıkıyor.

Bu aracın özellikleri ise şu şekilde:

Tekne boyu: 4.95 m

Tekne genişliği: 2.15 m

Tekne küpeşte yüksekliği: 1 m

Tekne iç yüksekliği: 70 cm

Motorsuz ağırlık: 500 kg

Taşıma kapasitesi: 900 kg

Yolcu kapasitesi: 7 kişi

Dolap sayısı: 5

Su tankı kapasitesi: 50L

Kamara ölçüleri

Uzunluk: 185 cm

Genişlik: 165 cm

Yükseklik: 130 cm

Önerilen motor gücü: 30HP- 60HP

CE belgeli, AB standartlarına uygun

2 yıl garanti