Ulusal Süt Konseyi olağanüstü toplanıyor; Süte zam sinyali

Hayvancılıkta maliyetler artmaya devam ederken, USK'nın ana gündeminin yem fiyatlarındaki artış, çiğ süt tavsiye fiyatı ve destekleme primi olacak.

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın aktardığına göre, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, USK'nın Salı günü toplanacağını teyit ederek, "Burada üreticinin sırtlandığı maliyetin gerçek manada hesaplanması ve tablonun açıklanması lazım. Bizim yaptığımız maliyet hesabına göre şu an üreticinin eline net geçmesi gereken çiğ süt litre satış fiyatının en az 12 TL olması lazım" dedi.

Duyumlara göre, şimdilerde Tarım Bakanlığı yetkilileri çiğ/süt yem paritesinin 1.4 olması gerektiğini telaffuz ediyor.

Tevfik Keskin, sanayici tarafının çiğ süt fiyatlarını zincir marketleri gerekçe göstererek baskılamaya çalıştığını söylerek, yılbaşından bu yana hayvan yemine gelen zammın göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Keskin, "Çeşidine göre değişmekle birlikte yılbaşından bu yana süt yemi fiyatlarına yüzde 8-9 arasında zam geldi. Üreticinin maliyetleri artmaya devam ediyor" dedi.