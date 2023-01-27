AKP'li Elitaş, EYT düzenlemesinin detaylarını paylaştı: EYT kanun metni bitti!
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin detaylarını paylaştı. Elitaş, "Kanun metni bitti, Şubat ayında gerçekleşecek. Pazartesi-Salı günü verebiliriz" dedi.
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM AKP Grup Salonu'nda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin detayları paylaştı.
EYT ile ilgili soruya Elitaş, "Pazartesi günü Akbaşoğlu paylaşacak. 3+2 madde olacak. Konuyla ile ilgili açıklamasını izlesinler, yaş sınırı olmayacak. İleri geri bir şey yok" dedi.
EYT MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?
EYT'nin Meclis'e ne zaman geleceği sorusu üzerine Elitaş, şu ifadeleri kullandı:
"Kanun metni bitti, Şubat ayında gerçekleşecek. Pazartesi-Salı günü verebiliriz."
"DETAYLARI PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIZ"
Öte yandan bugün TBMM'de EYT düzenlemesine ilişkin konuşan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "Pazartesi günü EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Detayları, neleri kapsama aldığımızı pazartesi günü saat 11'de açıklayacağız" ifadelerine yer vermişti.