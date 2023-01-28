Banka promosyonu alacak EYT'lilere kötü haber: Tavan miktarı aşağıya çekildi!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması beklenirken, bankaların promosyon yarışı hız kazandı. Ancak EYT ile birlikte emekli olup banka promosyonu almak isteyenler için promosyonda tavan miktarı aşağıya çekildi.
Yüzde 30'luk Ocak 2023 emekli zammı ve EYT'nin yasalaşması ile beraber 2 milyon 250 bin vatandaşın emeklilik hakkı elde edecek olması, bankaların yeniden iştahını kabarttı. Müşteri kazanmak adına çeşitli kampanyalar yürüten bankalarda bu hafta TBMM'ye gelmesi beklenen yasa tasarısı ile beraber emekli promosyonları için hazırlıklara başladı.
EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar, ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten ya da emeklilik işlemleri sırasında SGK'dan seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.
EYT'LİLERE KÖTÜ HABER
İlk maaşların mart başında hesaplara yatacağı söylenen EYT ile ile birlikte banka promosyonunun 20 bin TL seviyesine çıkması bekleniyordu. Özel bankalar promosyon için tarifelerini hazırlamaya başlarken tavan miktarının 15 bin TL olacağı açıklandı.
BANKA PROMOSYONUNDA TAVAN AŞAĞIYA ÇEKİLDİ
Show Haber'in haberine göre, EYT ile birlikte promosyonun 20 bin TL seviyesine çıkmasıydı ama öyle olmayacak. Kamu bankalarının yine promosyon yarışı içinde olması beklenmiyor ama özel bankalar promosyon için tarifelerini hazırlamaya başladı. Promosyonda tavan 15 bin TL'ye kadar yükselicek. Bankalar EYT ile birlikte 7.500 ile 15.000 TL arasında promosyon verecek. İmzaya açılan düzenlemenin önümüzdeki hafta komisyona gelmesi bekleniyor.