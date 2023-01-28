Banka promosyonu alacak EYT'lilere kötü haber: Tavan miktarı aşağıya çekildi!

BANKA PROMOSYONUNDA TAVAN AŞAĞIYA ÇEKİLDİ

Show Haber'in haberine göre, EYT ile birlikte promosyonun 20 bin TL seviyesine çıkmasıydı ama öyle olmayacak. Kamu bankalarının yine promosyon yarışı içinde olması beklenmiyor ama özel bankalar promosyon için tarifelerini hazırlamaya başladı. Promosyonda tavan 15 bin TL'ye kadar yükselicek. Bankalar EYT ile birlikte 7.500 ile 15.000 TL arasında promosyon verecek. İmzaya açılan düzenlemenin önümüzdeki hafta komisyona gelmesi bekleniyor.