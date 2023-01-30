Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş: Gram altın ne kadar?

Geçen hafta açıklanan veriler ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini güçlendirirken, bu hafta merkez bankalarının para politikası kararları ile birlikte yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında olacak.

Bu gelişmelerle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, altın piyasasında fiyatlanmalar başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,17 üzerinde bin 167 liradan işlem görüyor.

Cuma günü altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla bin 165 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 910 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 760 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,17 değer kaybıyla günü bin 926 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda bin 929 dolardan işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 920 doların destek, bin 960 ve bin 980 dolar direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem