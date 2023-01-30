Dolarda kritik haftaya girildi!

Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, dolar/TL, haftaya yatay seyirle başladı.

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Dolarda kritik haftaya girildi!

Fed'in 1 Şubat Çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, piyasalarda fiyatlanmalar başladı.

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından önceki kapanışının hemen üzerinde 18,8120'den işlem görüyor.

Cuma günü, en düşük 18,7942 ve en yüksek 18,8212 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8052'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ YATAY SEYREDİYOR

Dolar endeksi şu sıralarda yatay seyirle 101,9 seviyesinden işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,0860'ta bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin direnç, 101'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Öte yandan bu hafta döviz kurlarının yönünü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından cuma günü açıklanacak ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) belirleyecek. Aralık ayında TÜFE, yıllık yüzde 64,27 ve aylık yüzde 1,18 olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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