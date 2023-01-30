Ekonomik güven endeksi, yükselişe rağmen güven vermedi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin 'ekonomik güven endeksi' verilerini yayımladı.

Buna göre, ocak ayında ekonomik güven endeksi 99,3 olarak kaydedildi. Aralık ayında endeks 97,6 olmuştu. Böylece endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliği gösterdi.

TÜKETİCİ ENDEKSİ GÜVEN VERMEDİ

Bir önceki aya göre 2023 Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,6 oranında artarak 79,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 oranında artarak 103,4 değerini aldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN VERMEDİ

Verilere göre, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 93,2 değerini aldı.

HİZMET SEKTÖRÜ ENDEKSİ DÜŞTÜ

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 126,2 değerini aldı.

KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERİYOR

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem