BAT emekçileri greve gidiyor: 'Karardan sadece kâr amacıyla hareket eden anlayış sorumludur'

Tekgıda-İş Sendikası, Ekim ayında başlayan toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle Bristish American Tobacco'da greve çıkma kararı aldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, fabrika yönetiminin sadece kâr amacı güttüğü, pandeminin yarattığı koşullara rağmen işçilerin koşullarının düzeltilmesi için adım atmadığı savunuldu.

Tekgıda-İş Sendikası tarafından grev kararının duyurulduğu açıklama şöyle oldu:

Sendikamızın uzun yıllardır örgütlü olduğu dünya sigara piyasasındaki dev aktörlerden olan British American Tobacco Şirketi (BAT) ile sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. 01.01.2023 ile 31.12.2024 tarihleri arasını kapsayan TİS müzakereleri sendikamızın tüm yapıcı çabalarına karşın işverenlerin olumlu adım atmaması sonucu tıkanmıştır.

İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulları görmeyen, kendi büyümesinden çalışanına pay vermek istemeyen, sadece şirketi kâr ettirmek anlayışıyla hareket eden anlayış bu kararın alınmasından sorumludur.

Sendikamız örgütlü olduğu ve TİS imzaladığı tüm işyerlerinde, kendi üyelerinin hak ve menfaatlerini korumaya ve artırmaya çalışırken işyerinin varlığını sürdürmesini ve büyümesini de esas alan bir anlayışla hareket etmektedir. Bu yaklaşımımızı pandeminin en başında da üyelerimize ve örgütlü olduğumuz işyerlerine yazdığımız mektuplarda da sergiledik. Fedakarlık etmemiz gereken zamanlarda tereddüt dahi etmedik. Şimdi pandeminin yaraları sarılırken ekonominin ücretli çalışanlarda yarattığı yaraları sarma zamanı.

Tekgıda-İş Sendikası olarak TİS imzaladığımız tüm işyerlerinde üyelerimizle birlikte hazırladığımız taslakları müzakere masasına getiriyor ve tüm süreci işverenlerin yanı sıra üyelerimizle de sürdürüyoruz. Şirketlerin tüm ekonomik verilerini göz önüne alarak yürüttüğümüz TİS sürecinde karşı taraftan aynı olumlu yaklaşımı beklemek en doğal hakkımızdır.

Bu TİS müzakere süreci boyunca olumlu yaklaşım göremediğimizi üzülerek belirtmek isteriz. Sendika olarak BAT Samsun Fabrikasında çalışan tüm üyelerimiz adına, 06 Şubat 2023 tarihinde GREV kararı almış bulunuyoruz.

Tüm basınımızı grev sabahı Fabrika önünde açıklamamıza davet ediyoruz.

Basınımıza ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur!